Жителям Подмосковья рассказали о разных пособиях по безработице

В Московской области большинство проблем в сфере социального обслуживания связаны с невыплатами компенсаций по безработице. Многие жители не понимают разницы между самим пособием и надбавкой от региона — власти ведут разъяснительную работу.

Во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал о главных проблемах в сфере социального обслуживания региона.

«Здесь большую часть проблем составляют невыплаты компенсаций по безработице, отказы в предоставлении выплат на питание. Житель Люберец оформил пособие по безработице, направил информацию для перерасчета, но на данный момент выплаты не пересчитали и деньги не выплатили. В Богородском женщина в сентябре подала заявку на выплату на ребенка, но до сих пор не получила», — отметил он.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская уточнила, что в ведомство поступает много обращений по выплате пособия по безработице. Она напомнила, что максимальный размер пособия увеличили до 12 130 рублей, за счет региональной надбавки сумма для жителей Подмосковья выросла до 15 тысяч.

«Житель очень часто не понимает, что является доплатой, а что пособием. Доплата положена тем, кто в 2020-м году проработал не менее 60 календарных дней, был уволен после 1 марта. Был изменен размер минимального пособия, тоже РФ. Большое количество обращений связано и с разъяснительной работой», — пояснила она.