Подмосковье 30 июня 2023, 18:58 Жителям Подмосковья рассказали о расписании компенсационных автобусов ЦППК в июле ОА"Центральная ППК"

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С 30 июня на фоне работ по подготовке к старту МЦД-4 график движения пригородных поездов на Горьковском направлении скорректируют. В это время в Подмосковье будут курсировать компенсационные автобусы. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Изменения коснутся таких направлений, как: Киевское, Савеловское и Щербинка— Подольск. Кроме того, в июле на время проведения строительных работ изменится график движения пригородных поездов на D1, D2, Курском, Белорусском и Рижском направлениях.

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Расписание компенсационных автобусов сформировано, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Отмечается, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования. С расписанием можно ознакомиться на сайте ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов в автопарке региона.

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