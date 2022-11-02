Жителям Подмосковья рассказали о расписании автобусов и электричек в ноябрьские праздники | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 15:15 Жителям Подмосковья рассказали о расписании автобусов и электричек в ноябрьские праздники Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 4 ноября

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что в День народного единства общественный транспорт региона будет работать по расписанию выходных. Пятого и 6 ноября автобусы и электрички пойдут по штатному времени субботы и воскресенья.

Автобусы областных перевозчиков будут курсировать 4 ноября по графику субботы, 5 и 6 ноября — по обычному графику. На маршрутах в эти дни будут работать семь тысяч автобусов, из них 3,3 тысячи транспортных средств компании «Мострансавто».

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Электрички на всех направлениях также будут работать по измененному графику. 3 ноября поезда пойдут по расписанию пятницы, а 4 и 5 ноября — по расписанию субботы. В тайминг движения некоторых электропоездов внесены дополнительные точечные корректировки.

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С 3 по 7 ноября будут оптимизированы тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК с предоставлением мест. Стоимость проездных билетов может как увеличиться, так и уменьшиться.

На всей транспортной сети Подмосковья усилены меры безопасности. В региональном Минтрансе попросили пассажиров заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание, с которым можно ознакомиться на официальных сайтах перевозчиков.