Подмосковье 18 июля 2023, 12:25 Жителям Подмосковья рассказали о работе Центра мемориальных услуг Unsplash

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В Московской области работает Центр мемориальных услуг. Его основной задачей является помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи со смертью родственника.

Сотрудники центра расскажут жителям о последовательности действий после смерти человека, какие документы необходимо оформить и какие госгарантии можно получить.

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Консультанты также обладают сведениями об организациях в сфере похоронного дела и могут предоставить их контактные данные.

Консультацию у сотрудников центра можно получить по телефону круглосуточной горячей линии 8 (498) 568-99-99. За 2022 год специалисты проконсультировали свыше 50 тысяч человек по вопросам, связанным с похоронной сферой. Около 46 тысяч обращений поступило именно через горячую линию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности взаимодействия с жителями Московской области. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

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