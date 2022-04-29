Жителям Подмосковья рассказали о графиках работы поликлиник в майские праздники

Медицинские центры, оказывающие первичную помощь в Подмосковье, будут работать 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая по графику субботы. Выходными днями станут 1-е, 8-е и 9-е.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, отделения неотложной помощи будут работать все дни, с 08:00 до 20:00.

Наши поликлиники готовы оказать помощь тем, кто за ней обратится — придет к специалисту или захочет пройти вакцинацию от COVID-19 Светлана Стригункова.

По ее словам, привиться от ковида в областных поликлиниках можно будет 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая по графику субботы.

Запись к врачу доступна на портале госуслуг и по номеру 122, а также в самой поликлинике.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья смогут получать онлайн еще два вида медицинских справок.