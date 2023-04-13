Подмосковье 13 апреля 2023, 18:53 Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в праздничные дни Минтранс Подмосковья

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Режим работы общественного транспорта изменится в Подмосковье в Пасху. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Автобусы, следующие до областных храмов и церквей, будут работать в особом режиме — до трех часов ночи. Помимо этого, 16 апреля на Белорусском, Рижском, Киевском и Павелецком железнодорожных направлениях ЦППК и МЖД будет назначено почти 50 дополнительных остановок вблизи храмов.

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева режим работы общественного транспорта в пасхальную ночь продлен до трех часов, чтобы посетители храмов могли комфортно добраться домой после богослужений. Мы приняли все необходимые меры, чтобы в праздничные дни транспорт эффективно и безопасно перевез всех жителей и гостей Подмосковья», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Она также подчеркнула, что рядом с подмосковными храмами и церквями проходит более 360 автобусных маршрутов. В пасхальную ночь в перевозках будет задействовано около 1,5 тысячи транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового ж/д перехода в Люберцах.

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