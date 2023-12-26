Подмосковье 26 декабря 2023, 13:41 Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в новогодние выходные Фото:

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Минтранс Подмосковья рассказал о графике работы общественного транспорта в предпраздничные и праздничные дни. В это время на маршруты выйдут около семи тысяч автобусов, из них 3,3 тысячи — «Монстрансавто».

«По расписанию буднего дня автобусы на маршрутах будут работать 30 и 31 декабря, а с 1 по 8 января — по расписанию субботы. Также отметим, что с 31 декабря на 1 января автобусы будут курсировать до трех часов ночи», — уточнили в ведомстве.

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Электрички в эти дни будут курсировать по измененному расписанию. Так, 29 декабря они будут ездить по пятничному графику, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья. В этот период в рейсы будут выходит 161 дополнительный поезд от ЦППК. Также с 29 по 31 декабря поезда № 6382, 6384, 6381, 6383 на участке Черусти — Вековка увеличат до 11 вагонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с жалобами, которые поступают на работу общественного транспорта от местных жителей. Он подчеркнул, что в системе должен быть наведен порядок.

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