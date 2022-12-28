Подмосковье 28 декабря 2022, 14:52 Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в новогодние праздники

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Работа общественного транспорта изменится в Подмосковье на время новогодних каникул. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В последний день года, 31 декабря автобусы будут работать по расписанию буднего дня до трех часов ночи, а с 1 по 8 января — по расписанию субботы.

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Электрички в эти дни будут ездить по специальному новогоднему графику: 30 декабря — по расписанию пятницы, с 31 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья. Непосредственно в новогоднюю ночь поезда будут курсировать до 3:00.

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В расписание некоторых поездов и экспрессов будут внесены отдельные изменения. На ряде маршрутов запустят дополнительные рейсы.

31 декабря будут пущены поезда по следующим маршрутам: № 7193 Куровская — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 7:15 и № 7194 Москва (Казанский вокзал) — Шатура отправлением в 9:10.

7 и 8 января дополнительно пойдет электричка № 7051 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 15:45.

9 января: № 7021 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 3:30.

2 — 8 января: № 7031 Москва (Курский вокзал) — Тула отправлением в 10:21 и № 7030 Тула — Москва (Курский вокзал) отправлением в 13:47.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.

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