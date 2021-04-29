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    29 апреля 2021, 12:51

    Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ на майских праздниках

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая, не коснутся подмосковных МФЦ. Жители смогут собрать и оформить документы, получить услуги в офисах.

    Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ на майских праздниках | Изображение 1

    Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, нерабочими днями в МФЦ будут только 1 и 9 мая.

    У жителей появится возможность в свободные дни заняться накопившимися делами: собрать и оформить документы, посетить офисы МФЦ для получения услуг

    Максим Рымар.

    Однако 2 и 10 мая работать будут лишь те МФЦ, где установлен семидневный график.

    Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ на майских праздниках | Изображение 2

    «В остальные дни между праздниками областные офисы „Мои документы“ будут работать в привычном всем режиме. Перед посещением МФЦ обязательно уточняйте график конкретного офиса на официальном сайте», — добавил Рымар.

    Таким образом, график на майских праздниках будет таким:

    • 1 и 9 мая — нерабочие дни;

    • 2, 10 мая — рабочие дни в МФЦ с семидневным графиком;

    • с 3 по 8 мая — рабочие дни;

    • с 11 мая все офисы продолжат работу в обычном режиме.

    Адреса сайтов подмосковных МФЦ можно уточнить через карту офисов на портале госуслуг.