Нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая, не коснутся подмосковных МФЦ. Жители смогут собрать и оформить документы, получить услуги в офисах.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, нерабочими днями в МФЦ будут только 1 и 9 мая.

У жителей появится возможность в свободные дни заняться накопившимися делами: собрать и оформить документы, посетить офисы МФЦ для получения услуг Максим Рымар.

Однако 2 и 10 мая работать будут лишь те МФЦ, где установлен семидневный график.

«В остальные дни между праздниками областные офисы „Мои документы“ будут работать в привычном всем режиме. Перед посещением МФЦ обязательно уточняйте график конкретного офиса на официальном сайте», — добавил Рымар.

Таким образом, график на майских праздниках будет таким:

• 1 и 9 мая — нерабочие дни;

• 2, 10 мая — рабочие дни в МФЦ с семидневным графиком;

• с 3 по 8 мая — рабочие дни;

• с 11 мая все офисы продолжат работу в обычном режиме.

Адреса сайтов подмосковных МФЦ можно уточнить через карту офисов на портале госуслуг.