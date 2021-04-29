Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ на майских праздниках
Нерабочие дни, установленные с 4 по 7 мая, не коснутся подмосковных МФЦ. Жители смогут собрать и оформить документы, получить услуги в офисах.
Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, нерабочими днями в МФЦ будут только 1 и 9 мая.
У жителей появится возможность в свободные дни заняться накопившимися делами: собрать и оформить документы, посетить офисы МФЦ для получения услуг
Однако 2 и 10 мая работать будут лишь те МФЦ, где установлен семидневный график.
«В остальные дни между праздниками областные офисы „Мои документы“ будут работать в привычном всем режиме. Перед посещением МФЦ обязательно уточняйте график конкретного офиса на официальном сайте», — добавил Рымар.
Таким образом, график на майских праздниках будет таким:
• 1 и 9 мая — нерабочие дни;
• 2, 10 мая — рабочие дни в МФЦ с семидневным графиком;
• с 3 по 8 мая — рабочие дни;
• с 11 мая все офисы продолжат работу в обычном режиме.
Адреса сайтов подмосковных МФЦ можно уточнить через карту офисов на портале госуслуг.