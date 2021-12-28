Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ в новогодние праздники

Подмосковные офисы МФЦ на время новогодних праздников приостановят очные приемы и выдачу документов. Сохранят две комплексные услуги, которые жители смогут получить при личном визите.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, речь идет об услугах «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».

Обратиться за этими услугами жители смогут 30 и 31 декабря, а также 4,5 и 6 января удобный офис МФЦ Надежда Куртяник.

Она подчеркнула, что 30 декабря все МФЦ Подмосковья будут работать на выдачу готовых документов.

Точный график работы

В МФЦ 30 декабря смогут лишь выдать готовые документы и оказать две услуги: «Утрата близкого человека», «Рождение ребенка».

На следующий день, 31-го, будут доступны лишь комплексные услуги, названные выше.

Выходными днями во всех МФЦ станут 1, 2, 3, 7 и 8 января. А 4, 5, 6 января в офисах окажут только две услуги: «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка».

Затем, 9 января, будут работать МФЦ с семидневной неделей, а с 10 января офисы вернутся к обычному режиму.