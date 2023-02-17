Подмосковье 17 февраля 2023, 12:17 Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ в праздничные дни февраля и марта

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МФЦ Подмосковья объявили график работы в февральские и мартовские праздники. Офисы не будут принимать посетителей в День защитника Отечества и Международный женский день. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказал, что в дни перед праздниками документы будут принимать в обычном режиме. Так, офисы будут работать 22, 25 февраля и 7 марта. МФЦ с семидневной рабочей неделей будут работать 24 и 26 февраля.

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Уточнить время работы офисов можно на «Госуслугах».

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