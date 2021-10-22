Жителям Подмосковья рассказали о работе МФЦ с 28 октября по 7 ноября

С 28 октября по 7 ноября в Московской области ввели нерабочие дни. В это время будут закрыты магазины, школьников и детсадовцев отпустят на каникулы, а МФЦ продолжит работать только для ограниченного количества услуг.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина во время брифинга. Она подчеркнула, что в период нерабочих дней в офисах МФЦ можно будет получить только четыре услуги: свидетельства о рождении и смерти, а также регистрация и расторжение брака.

«Для остальных услуг МФЦ будут закрыты. Все услуги, в том числе пособия, можно оформить онлайн на областном портале госуслуг», — подчеркнула она.

Каклюгина также ответила на вопросы жителей о работе детских садов, школ и вузов во время длинных выходных.