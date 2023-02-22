Подмосковье 22 февраля 2023, 12:45 Жителям Подмосковья рассказали о работе единого расчетного центра в праздничные дни

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Клиентские офисы «МосОблЕИРЦ» будут закрыты для посещения в праздничные дни — 23, 24 и 26 февраля. При этом 25 февраля некоторые точки будут ждать жителей Московской области.

Ознакомиться с адресами и режимом работы всех офисов Подмосковья можно по ссылке.

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«27 февраля все клиентские офисы вернутся к обычному режиму работы», — уточнили в компании.

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При этом контактный центр будет продолжать работать ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону: 8 (499) 444-01-00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».