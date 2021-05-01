Жителям Подмосковья рассказали о работе аварийных служб в майские праздники

Сотрудники аварийных служб управляющих компаний Московской области продолжат работать в обычном режиме на протяжении всех майских каникул. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Она напомнила, что в своем послании жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев одним из главных пунктов указал вопрос качества работы управляющих компаний по обеспечению комфорта жителей региона.

«Коммунальные службы не перестанут выполнять свой прямой долг перед жителями», — отметила Ольга Федина.

Она подчеркнула, что если управляющая компания отказалась выполнять требования жильцов дома, который она обслуживает, то об этом нужно сообщить в Госжилинспекцию Московской области.

Официальное обращение можно направить через портал ГИС ЖКХ, через форму обратной связи на сайте ведомства или «Почтой России» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, первый километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1А.