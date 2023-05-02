Подмосковье 02 мая 2023, 21:55 Жителям Подмосковья рассказали о программе заездов форума «Таврида» на 2023 год

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Жителям Московской области рассказали о программе образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в 2023 году. Первый под названием «Только в России» состоится 12–18 июня.

«Заезд посвящен обращению к истокам, выявлению сильных сторон России в различных творческих и креативных сферах, демонстрации национальных особенностей. Заезд приурочен к 100-летию Расула Гамзатова», — уточнили организаторы.

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В нем участники смогут обучаться в школах гастрономии, ремесел, хореографии, народного оркестра, подводного арт-парка и других направлений.

Второй заезд «За сценой. Люди. Технологии, процесс» запланировали на 23–29 июня. Его посвятили профессиональному мастерству в сфере организации массовых мероприятий. На заезде с 1 по 7 июля будут говорить о Годе педагога и наставника, а с 12 по 18 июля — об азиатской культуре.

Проект подразумевает восемь заездов в этом году. Остальные посвятят информационным технологиям, дизайну, театру, культурной жизни, цифровому искусству, искусственному интеллекту и другим направлениям.

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