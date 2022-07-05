Жителям Подмосковья рассказали о программе к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского

Свято-Троицкая Сергиева лавра отметит день обретения мощей 17 и 18 июля. О своем присутствии на торжественных мероприятиях заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

600-летие обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, состоится 17 и 18 июля. Начнется программа в 9:00 с Божественной литургии, которую совершит патриарх Кирилл. Затем, с 13:00 до 15:00 и с 20:00 до 22:00, будут организованы концерты. Завершится день ярким праздничным салютом.

Свято-Троицкая Сергиева лавра является одной из самых почитаемых русских святынь. Это самый известный объект ЮНЕСКО в Подмосковье и уникальный исторический памятник.

Обитель основал Сергий Радонежский, который вместе с братом построил на холме Маковец монашескую келью и возвел небольшую церковь во имя Живоначальной Троицы. Позже к ним примкнули другие монахи, что в итоге привело к образованию монастыря. Статус лавры он получил в XVIII веке. Жемчужиной лавры является Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

История лавры тесно связана с историей страны. Здесь принимал присягу будущий царь Петр I, а Дмитрий Донской получал благословение на битву с захватчиками на Куликовом поле.

На днях у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры прошел летний забег «Сергиевым путем» — один из этапов реализации программы по популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья, которую обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.