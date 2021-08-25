Жителям Подмосковья рассказали о программе фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

В Подмосковье 26 августа стартует гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Фермеры со всей страны привезут на продажу почти 120 тонн сыра. О программе мероприятия жителям рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Министр примет участие в деловой программе сырного фестиваля. Откроет программу вице-губернатор региона Наталья Виртуозова. В рамках деловой части мероприятия прозвучат доклады и презентации, пройдут круглые столы, различные дискуссии и мастер-классы.

«В рамках презентации и круглого стола будут представлены основные направления государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья. Планируем дискуссию о состоянии и переменах в сыроделии и всей молочной отрасли региона, новых крупных предприятиях и фермерских хозяйствах, производящих сыры, развитии собственной марки, планах и многом другом», — уточнил Воскресенский.

Основная задача гастрономического фестиваля в Истре — это популяризация местных сортов сыра и сыроварен. Мероприятия поспособствует развитию культуры потребления продукта, отметил министр.

«Многие участники удостоены наград российских и международных конкурсов сыроваров. Они представят около 120 тонн сыра 500 различных сортов — рассольных, твердых, полутвердых, авторских сыров из коровьего и козьего молока, рецептура которых разрабатывалась годами и десятилетиями. И у гостей фестиваля есть возможность продегустировать их, обсудить с производителями секреты приготовления», — подчеркнул Воскресенский.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровское Истринского городского округа.