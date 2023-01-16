Подмосковье 16 января 2023, 15:40 Жителям Подмосковья рассказали о профилактике особо опасных болезней животных

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило о необходимости профилактики и предотвращения распространения заразных болезней животных. Среди опасных заболеваний — африканская чума свиней, бешенство, грипп птиц и другие.

Вирус африканской чумы свиней очень устойчив и может долго оставаться в среде. Отмечается, что болезнь распространяется быстро и наносит огромный экономический ущерб. Вакцины против заболевания на данный момент не существует. При установлении диагноза все хозяйство попадает под карантин на 30 дней: в это время запрещено продавать свиней и вывозить их за пределы зараженной зоны. После карантина животных можно разводить только через год.

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Другое опасное заболевание — бешенство. В отличие от африканской чумы свиней, вирус опасен как для животного, так и для человека. Данное заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу. Для профилактики бешенства необходимо сделать прививку домашнему животному и помнить о правилах безопасности: не подходить к диким животным и избегать контактов с животными без владельцев.

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Опасным инфекционным заболеванием считается грипп птиц. Он поражает кровеносную и центральную нервную системы, а также органы дыхания и пищеварения. Для предотвращения заболевания, необходимо регулярно проводить профилактические осмотры и мониторинговые исследования птиц.

Бруцеллез — еще одно заболевание, которое передается человеку от больного животного и протекает в тяжелой форме. При выявлении болезни вводится карантин, а зараженных животных отправляют на убой.

Ранее стало известно, что в Московской области за последние три года заболеваемость особо опасными болезнями животных снизилась на 75%.

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