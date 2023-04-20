Подмосковье 20 апреля 2023, 14:59 Жителям Подмосковья рассказали о приеме документов и консультациях в Росреестре

Читать 360tv в

Жителям Московской области рассказали, где можно подать документы, чтобы они дошли в Росреестр. Также им пояснили, где можно получить консультацию.

Документы от физических и юридических лиц принимают в МФЦ региона. Адреса центров и график их работы можно найти по ссылке.

Реклама

Специалисты управления консультируют граждан по вопросам оформления недвижимости на трех площадках. Это МФЦ на улице Карла Маркса в Мытищах, на улице Свирской в Щелкове и на проспекте Победы в Ступине. Письменные обращения можно прислать по адресу: 121293, г. Москва, ул. Поклонная, 13 или передать лично в рабочее время.

Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО) доступен круглосуточно по единому многоканальному телефону 8-800-100-34-34. Звонок по всей России бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».