Подмосковье 26 декабря 2023, 13:13 Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах покупки недвижимости путем торгов Комитет по конкурентной политике Московской области

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Жители Подмосковья могут приобрести недвижимость у государства через торги. С начала года количество таких сделок выросло на 25%. Главный принцип аукциона — предложить наибольшую цену среди участников.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, для определения максимальной цены рекомендуется изучить рынок в выбранном городском округе, а также определить максимальный бюджет. Финальная цена должна быть на 20-30% ниже рыночной стоимости земельного участка.

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По итогам 2023 года Подмосковье вошло в тройку лидеров по качеству жизни среди регионов России. Все больше людей рассматривают область для переезда из-за транспортной доступности и наличия социальных и других объектов

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