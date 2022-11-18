Подмосковье 18 ноября 2022, 10:00 Жителям Подмосковья рассказали о правилах подготовки дома к пуску газа

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Для подключения дома к газу, необходимо правильно его подготовить — провести ряд строительных работ, которые обеспечат безопасную смену системы отопления. О том, как это сделать, на помнили в Минэнергетики Подмосковья.

Чтобы подготовить жилище, необходимо установить газоиспользующее оборудование согласно проекту, смонтировать отопительную систему, а также системы дымовые и вентиляционных каналов. Необходимо также обустроить систему заземления и установить стабилизатор напряжения.

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В ведомстве отметили, что перечень работ будет зависеть от того, какое отопление использовалось раньше.

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Так, если в доме работала дровяная печь, нужно провести обвязку топочной и убрать саму печь. В домах, где был электрокотел, нужно смонтировать или проверить вентиляцию, создать контур заземления и переустроить систему. Там, где топились сжиженным газом, нужно заменить форсунок котла.

Рекомендуемые организации, которые могут качественно и не дорого выполнить работы, доступны на сайте «Мособлгаз».

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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