Жителям Подмосковья рассказали, как снимать тревогу и стресс | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 10:50 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали, как снимать тревогу и стресс

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Каждый справляется с нарастающим чувством тревоги по-своему: одни идут в спортзал или с головой уходят в работу, другие пытаются расслабиться с помощью спиртного. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин рассказал, чем опасен неправильный выбор.

«Многие думают, что алкоголь помогает расслабиться и хотя бы на время забыть о проблемах. Однако на деле такие напитки вызывают обратный эффект. Спиртное наоборот способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного состояния», — говорит Холдин.

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Специалист отмечает, что при регулярном употреблении алкоголя снижается выработка мозгом определенных веществ, необходимых для хорошего психического здоровья. Это сказывается на общем состоянии, настроении, сне. Кроме этого, после употребления спиртного организму нужно больше сил, чтобы вывести продукты его распада, поэтому нужно больше отдыха и сна для восстановления.

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«Снимать стресс лучше другими, проверенными способами, причем для каждого человека они могут быть свои. Кто-то переключается, когда занимается физической активностью, кому-то помогают книги или любимые фильмы, водные процедуры, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе», — добавил специалист.

Другими словами, важно проанализировать свой образ жизни и понять, в какие моменты происходит максимальное расслабление. Возможно, пришла пора вспомнить о хобби или заняться изучением чего-то нового. Живопись - тоже отличное занятие для того, чтобы поднять себе настроение и отвлечься от плохих мыслей.

Кстати, в Подмосковье ежедневно проводятся бесплатные мастер-классы, творческие занятия, праздники, фестивали и концерты. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что узнавать обо всех событиях можно на сайте welcome.mosreg.ru.

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