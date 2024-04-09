Подмосковье 09 апреля 2024, 19:08 Жителям Подмосковья рассказали о пользе сервиса «Госуслуги.Решаем вместе» ГУСТ МО

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Новый сервис «Госуслуги.Решаем вместе» стал доступен и для пользователей мобильных устройств. Приложение можно загрузить как из российского магазина приложений RuStore, так и через социальную сеть «ВКонтакте». В официальном сообществе ГУСТ МО интегрирована удобная кнопка для скачивания программы.

С этим приложением жители Подмосковья могут сообщать о различных проблемах, таких как дефекты асфальтового покрытия, недостаток уличного освещения или скопления мусора на контейнерных площадках. Для этого нужно указать адрес на интерактивной карте в приложении, добавить фотографии или видео и описать суть проблемы.

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Заявка будет автоматически передана в соответствующую службу, а пользователь получит уведомление о результатах после выполнения работ. Кроме того, приложение позволяет отслеживать события в районе, участвовать в общественных обсуждениях и голосованиях, а также просматривать прямые трансляции.

Загрузить приложение «Госуслуги.Решаем вместе» можно в российском магазине приложений RuStore по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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