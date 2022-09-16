Жителям Подмосковья рассказали о пользе сентябрьских ягод | 360°

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Жителям Подмосковья рассказали о пользе сентябрьских ягод

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Роспотребнадзор Подмосковья рассказал о пользе ягод, урожай которых собирают в сентябре. Это облепиха, брусника, ежевика, клюква, шиповник и калина.

Облепиха — природное лекарство, которое созревает в сентябре. В ней много витаминов, особенно C и группы B. Полезные кислоты, железо, магний и другие вещества делают ее незаменимым помощником в зимний сезон. Ягоды облепихи повышают иммунитет и часто применяются для борьбы с гриппом и простудой. Также она положительно влияет на женское здоровье благодаря фолиевой кислоте и витамину Е. При этом облепиха не рекомендуется больным гастритом с повышенной кислотностью.

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Облепиха хорошо сочетается с яблоками и грецкими орехами. Из нее можно приготовить компот или чай. Так, смешав стакан ягод, пару ложек меда, чай, мяту и залить литром кипятка, можно получить полезный горячий напиток.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о поступлении в медучреждения Подмосковья 1,3 тысячи единиц нового оборудования за лето.

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