Подмосковье 25 августа 2023, 10:23 Жителям Подмосковья рассказали о пользе новых функций мобильного приложения «112 МО» Unsplash

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Приложение экстренного вызова Системы-112 активно развивается в Подмосковье. Впервые его представили жителям Московской области в 2017 году.

Изначально приложение позволяло оперативно вызывать необходимую помощь и отслеживать передвижение машины скорой помощи или аварийной службы газовиков на интерактивной карте. Также можно было контролировать безопасность близких и получать актуальную информацию о происшествиях в регионе.

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Разработчики постоянно добавляют новый функционал, улучшающий удобство использования. В июле 2022 года они выпустили обновленную версию приложения «112 МО» с расширенными возможностями. Теперь пользователи могут: авторизоваться через портал госуслуг, общаться с оператором жестового языка с помощью видеочата, следить за перемещением эвакуированного транспорта, сообщить о нарушениях правил парковки, найти пропавшего человека и многое другое.

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