Подмосковье 06 марта 2023, 16:56 Жителям Подмосковья рассказали о поддержке учителей и воспитателей в год педагога и наставника

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Учителя и воспитатели из Подмосковья поддерживают коллег в профессиональных клубах, предприятия региона наращивают экспорт, а ветераны и семьи погибших на СВО получат помощь социальных работников. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали руководитель Центра социального обслуживания Сергей Москвин, председатель Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Алексей Майер, замглавы Мининвеста региона Адиль Ганцов и председатель клуба «Педагог года Подмосковья» Светлана Кузнецова.

Социальная помощь для ветеранов

Тысячи жителей Подмосковья получают помощь Центра социального обслуживания с 2015 года. Учреждение участвует во всероссийских конкурсах, а его сотрудники выступают на тематических форумах и конференциях.

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В этом году персональных социальных работников закрепят за каждым ветераном и семьями погибших на СВО по поручению президента. Подмосковье владеет всеми ресурсами для выполнения этой задачи.

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«Сегодня мы работаем на территории 21 округа, и на обслуживании состоят около 7000 получателей соцуслуг, это граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью», — сказал Сергей Москвин.

Поддержка воспитателей

Педагоги из Подмосковья получают социальную и материальную поддержку. Особое внимание уделяют сотрудникам детских садов. Для их поддержки в регионе создали ассоциацию педагогов дошкольных организаций.

«Первая цель нашей ассоциации — формирование профессионального сообщества. При всей многочисленности педагогов, так или иначе мы относительно разрозненны, в рамках единого образовательного пространства», — отметил Алексей Майер.

Он добавил, что для воспитателей детских садов в Подмосковье создают условия для профессионального роста. Он также отметил, что по статистике работать в дошкольные учреждения чаще идут женщины — на 30 тысяч воспитательниц приходится всего около 300 мужчин.

«С 2012 года ассоциация фактически одна из первых которая объединяет педагогов дошкольного образования. Это дает педагогам особый статус, который учитывается и при прохождении аттестации», — подчеркнул председатель организации.

Наращение экспорта

Подмосковье лидирует по числу иностранных производств, привлекает зарубежных инвесторов и развивает экспорт, не смотря на уход с рынка некоторых мировых брендов.

«Я часто слышу в прессе, что та или иная компания покинула нас. Может, как торговые марки нас и покидают, но что касается именно промышленных предприятий, большинство продолжают быть с нами. Это чуть менее 200 производств, которые продолжают работать в Московской области», — заявил Адиль Ганцов.

Продукцию в другие страны поставляют свыше 4,5 тысячи компаний Подмосковья.

Обмен педагогическим опытом

Клуб «Педагог года Подмосковья» объединил самых активных учителей региона. В нем состоят в том числе победители и участники конкурса «Учитель года», организация была создана для распространения инновационных педагогических технологий. Сейчас клуб насчитывает почти 100 человек.

«Мы существуем уже почти 20 лет, этот год для нашего клуба будет юбилейным. Он был создан в 2023 году как некий авангард учительства, который всегда будет на острие самых современных методик, технологий, который будет через себя пропускать все веяния модернизации системы образования», — поделилась Светлана Кузнецова.

Она добавила, что в подмосковных школах распространяется модель наставничества. Так, молодые учителя получают поддержку от более опытных коллег.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к сентябрю. Среди них - уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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