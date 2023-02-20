Подмосковье 20 февраля 2023, 15:08 Жителям Подмосковья рассказали о поддержке студенческих отрядов и развитии народных промыслов в 2023 году

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Народные промыслы развивают в Подмосковье, а студенческим отрядам оказывают поддержку. О том, как популяризируют культурное наследие и помогают будущим профессионалам, в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали председатель художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам в регионе Елена Куценко и руководитель РСО Павел Ковалев.

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Развитие народных промыслов

Подмосковье знаменито изделиями народных промыслов, которые получили признание по всему миру. Это гжель, павлопосадские платки, жостовские подносы, клинская игрушка и многое другое.

В регионе действует программа по организации школьных экскурсий в места, знаменитые своими уникальными сувенирами. Для популяризации народных промыслов проводят большую работу в школах, а также организуют ярмарки и тематические мероприятия.

Подмосковье — центр истории, культуры, производства, экономики. И всегда это был центр торговых путей, поэтому неудивительно, что именно здесь все это смогло развиваться на основе традиционного крестьянского быта. Елена Куценко

Сейчас в регионе работает 18 организаций по восьми видам производства народных художественных промыслов.

Поддержка студенческих отрядов

День студенческих отрядов отметили 17 февраля.

«День российских студенческих отрядов — новый государственный праздник, отмечается он 17 февраля. Это праздник, который объединяет всех ветеранов студенческих отрядов, тех, кто был в студотрядах в советские годы, нынешних участников. Всех, кто развивает движение», — отметил руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

В рамках празднования в Подмосковье открывается мультиформатное пространство «Со.Здание».

Подмосковные власти оказывают поддержку студенческим отрядам. В этом году объявили первый набор в студенческий медиаотряд. Раз в год в Московской области проходит Весенняя школа командного состава студенческих отрядов.

Праздник появился в 2004 году, а с 2015-го он стал государственным. Для студенческих отрядов в регионе действуют разные меры поддержки.

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