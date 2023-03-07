Подмосковье 07 марта 2023, 14:39 Жителям Подмосковья рассказали о поддержке медиков и развитии народных промыслов

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Народные промыслы активно развивают в Подмосковье, а врачи получают поддержку в виде бесплатных участков под строительство и новой техники. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали председатель художественно-экспертного Совета по народным художественным промыслам Елена Куценко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава региона Сергей Папиянц и глава Минимущества Наталья Адигамова.

Развитие промыслов

Выставка-ярмарка «Ладья» завершилась в минувшее воскресенье. Мероприятие поддерживает отечественных производителей и продвижение народных промыслов на рынках России и за рубежом. Выставка стала 33-ей по счету, ее проводят уже 20 лет.

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Елена Куценко отметила, что современный человек не теряет интерес к древним традициям — они все также популярны.

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«Здесь такое пиршество предметов, особенно интересные для женщин-хозяек. Было около 700 стендов, среди них выделялся и стенд Подмосковья. Тематика — весна, тепло, солнце», — отметила она.

Новая техника для скорой помощи

Бригады скорой помощи в Подмосковье продолжают оснащать жизненно важным оборудованием.

«С 2020 года все наши машины начали оснащаться оборудованием профессионального класса, во всех авто установлены аппараты ИВЛ, кардиографы. Есть аппараты непрямого массажа, носилки», — отметил Сергей Папиянц.

Недавно новую модель машин для скорой помощи представил губернатору Андрею Воробьеву Горьковский автозавод. Скоро транспорт с мобильным салоном появятся и в Подмосковье.

Земля врачам

С начала года более сотни медиков стали участниками программы «Земля врачам». Она пользуется большой популярностью в Подмосковье. Процесс передачи участков упростили и теперь он не занимает много времени.

«Врачи, которые работают в учреждениях области, могут стать участниками этой программы. Определены округа, где предоставляется земля, а также специальности, их всего 30. Обязательное условие — врач должен проработать в учреждении не менее трех лет», — сказала Наталья Адигамова.

При выделении участков учитывают место проживания врача. Сейчас для медиков строят уже пятый поселок в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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