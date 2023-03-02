Подмосковье 02 марта 2023, 10:46 Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах передвижения на электросамокатах и гироскутерах

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Новые правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности вступили в силу 1 марта. Владельцам электросамокатов, сигвеев, моноколес и гироскутеров пояснили их основные идеи.

Жителям Подмосковья напоминают, что скорость движения на электросамокатах ограничена. Езда по краю проезжей части возможна только в случае, если разрешенная скорость для автомобилей на них не превышает 60 километров в час, отсутствует обочина, а СИМ оборудовано фарой, тормозами и звуковым сигналом.

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Существуют территории, где использование гироскутеров, сигвеев и других средств запрещено. К ним относятся: парки, пешеходные зоны и все места с высокой плотностью движения пешеходов.

Кроме того, утверждается отдельный порядок использования дорожной инфраструктуры в зависимости от возраста человека, передвигающегося на СИМ. Предусмотрены и новые дорожные знаки. Они регулируют движение электросамокатов и гироскутеров на конкретных участках дороги, в том числе по скоростному режиму.

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