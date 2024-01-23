Подмосковье 23 января 2024, 17:55 Жителям Подмосковья рассказали о новом порядке платы за техобслуживание газового оборудования МосОблЕИРЦ

Читать 360tv в

Ремонт и обслуживание газового оборудования с 1 января проводит только одна компания в Подмосковье — это АО «Мособлгаз». В Едином расчетном центре региона рассказали, как будет начисляться оплата за эти услуги.

Начислять плату за услугу «Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО)» жителям будут равными долями в течение года. Специалисты обязаны проводить техобслуживание один раз в год в соответствии с графиком, размещенном на сайте АО «Мособлгаз». Жители, в свою очередь, обязаны предоставить доступ в квартиру или дом для этой работы.

Реклама

В квитанциях МосОблЕИРЦ за январь 2024 года в строке «ТО ВКГО» отразятся начисления уже в адрес АО «Мособлгаз». Неоплаченные начисления в адрес прежних поставщиков услуги отразятся в строке «ТО ВКГО 2023».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».