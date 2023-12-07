Подмосковье 07 декабря 2023, 17:36 Жителям Подмосковья рассказали о необходимых документах для перепланировки и сноса недвижимости Пресс-служба БТИ Московской области

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Сделки с недвижимостью сопровождают граждан на протяжении всей жизни, а их разновидностей достаточно много. Для того, чтобы не запутаться в документах, Минимущество объяснило жителям Подмосковья, куда обращаться за необходимой информацией.

Если жителям Московской области требуется оформить в собственность недвижимость, им необходим технический план, а для приватизации или ввода объекта в эксплуатацию нужно получить технический паспорт.

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Для того, чтобы провести перепланировку квартиры потребуется проект перепланировки, а для вступления в права наследования — получить информацию в архиве учреждения.

В случае, если жители Подмосковья намерены перевести садовый дом в жилой, им понадобиться иметь на руках экспертное заключение, а для сноса старого жилья и постройки нового — необходимо оформить акт обследования.

Отметим, что представители Московского областного БТИ всегда готовы прийти на помощь при оформлении вышеперечисленных документов. Для удобства заявителей заказать их можно на официальном сайте учреждения в разделе «Услуги и сервисы»﻿.

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