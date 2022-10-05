Список пунктов продажи угля опубликовали в Подмосковье к отопительному сезону | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

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Viber Список пунктов продажи угля опубликовали в Подмосковье к отопительному сезону

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Минэнергетики Подмосковья напомнило жителям региона о том, где можно приобрести энергетический уголь для хозяйственных и бытовых нужд. Его могут купить как физические, так и юридические лица.

Как сообщили в ведомстве, узнать о пунктах реализации топлива можно онлайн по ссылке. Информацию предоставили в рамках подготовки региона к отопительному сезону. Уголь используют для получения электроэнергии.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил ответственно выбирать подрядчиков для капремонта школ Подмосковья. Он рассказал, что в регионе завершаются мероприятия, связанные с обновлением учреждений в этом году. Ее должны выполнить до конца октября.

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