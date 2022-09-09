Жителям Подмосковья рассказали о лучших местах для осенних фотосессий | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 19:58 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали о лучших местах для осенних фотосессий

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Минтранс Подмосковья составил список из 46 автобусных маршрутов, на которых можно добраться до самых живописных локаций для фотосъемок. Среди самых необычных мест для фотосессий церковь в готическом стиле в селе Быково и ветряная мельница в Истре.

Уникальная локация для фотосессий находится в Раменском округе, на территории села Быково. Здесь находится храм Владимирской Иконы Божьей Матери в готическом стиле с изогнутыми лестницами и парными колокольнями. Добраться до места можно на автобусах 12 маршрутов, выйдя на остановке «Керосиновая лавка» или «Валялка». Также в город ведут поезда Казанского направления до станции Раменское, откуда до места следует автобус № 28 «ст. Раменское — Константиново».

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В окрестностях усадьбы Дубровицы, расположенной в Подольске, фотосессии не редкость в любое время года, но особенно красиво здесь осенью. Фасады храма украшены каменными скульптурами апостолов и резным орнаментом. Сюда ведут поезда МЦД-2 до станции Подольск, а от нее следует маршрут № 65 «ст. МЦД Подольск — Дубровицы» до остановки «Дубровицы», далее необходимо пройти порядка 350 метров. Также до данной остановки следует автобусный маршрут № 417 «Дубровицы — Москва (м. „Лесопарковая“)».

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Еще одна локация для фото находится в Лобне. Водоем заповедника «Озеро Киово» со всех сторон окружен деревьями, а на одном из берегов расположен старинный православный храм. Доехать сюда можно на поездах Савеловского направления до станции Лобня, а потом пройтись пешком.

На территории Музея деревянного зодчества в Истре расположена ветряная мельница. До остановочного пункта «Новоиерусалимовский монастырь» следует 13 маршрутов общественного транспорта, девять из которых — от станции Истра.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

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