Подмосковье 27 апреля 2023, 17:17 Жителям Подмосковья рассказали о графике работы общественного транспорта в майские праздники Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Жителей Подмосковья информируют об изменении расписания общественного транспорта в майские праздники. В региональном Минтрансе отметили, что с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая автобусы будут работать по графику субботы.

Пригородные поезда 28 апреля и 5 мая будут работать по расписанию пятницы, с 29 по 30 апреля, с 6 по 8 мая по расписанию субботы, а 1 и 9 мая — по расписанию воскресенья.

Реклама

Для всех желающих посетить Поклонную гору в День Победы на остановочном пункте Поклонная 19 поездов будут делать дополнительную остановку. Также дополнительно будут курсировать электропоезда на Курском, Павелецком и Казанском направлениях.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая на Курском направлении будут работать два дополнительных экспресса: № 7031 из Москвы в Тулу в 10:21 и № 7030 из Тулы в Москву в 13:47. На Павелецком направлении 29 апреля и 6 мая будет курсировать экспресс № 7305/7307 из Москвы в Узловую с отправлением в 08:10. Также дополнительный экспресс появится 2 и 10 мая на Казанском направлении: № 7021 Рязань-1 — Казанский вокзал, отправлением в 03:30 из Рязани.

Отмечается, что в праздничные дни на объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».