Подмосковье 08 сентября 2023, 11:46 Жителям Подмосковья рассказали о графике работы МФЦ 10 сентября Фото от МФЦ Королев

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Жители Подмосковья смогут забрать готовые паспорта в МФЦ и проголосовать на выборах. Все многофункциональные центры будут выдавать документы с 08:00 до 20:00. Офисы с семидневной рабочей неделей продолжат оказывать услуги в обычном режиме.

«Это нужно, чтобы граждане, которые подавали заявление на оформление российского паспорта или постоянную регистрацию и не успели забрать уже готовый документ, смогли получить его и принять участие в выборах», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Жители, которые подали заявление на дистанционное электронное голосование, также смогут принять участие в выборах в цифровых зонах МФЦ. Там установлены компьютеры с доступом к порталу госуслуг.

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