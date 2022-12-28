Подмосковье 28 декабря 2022, 15:18 Жителям Подмосковья рассказали о графике работы больниц и ФАПов в праздничные дни

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График работы государственных медицинских организаций с 31 декабря по 8 января утвердили в Подмосковье.

Жителей Московской области информируют, что амбулаторно-поликлинические отделения, оказывающие помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации, будут работать все дни, кроме 1,7 и 8 января, с 08:00 до 15:00. В стоматологических поликлиниках прием будет вестись в те же дни с 09:00 до 15:00.

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«Мы понимаем, что медицинская помощь может потребоваться в любой день, вне зависимости от праздников. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно, с 08:00 до 16:00. В круглосуточном режиме продолжат работать стационары и скорая помощь», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Записаться на прием жители Подмосковья могут через «Госуслуги», по телефону 122, а также в самой поликлинике.

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