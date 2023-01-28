Подмосковье 28 января 2023, 19:42 Жителям Подмосковья рассказали о 46 автобусных маршрутах для зимних фотосессий

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Жителям Московской области напомнили о 46 автобусных маршрутах, на которых можно доехать до красочных мест для фотосессий. Такие «фотозоны» существуют в четырех округах региона.

Так, в парке-усадьбе Кривякино в Воскресенске есть аутентичный дом с белоснежными пейзажами для съемки. До него можно доехать 18 маршрутами. Из них 15 следуют по городу до остановки «Школа № 4» и еще три — до «Института», обе находятся в пешей доступности от места. До Воскресенска можно добраться на поездах Казанского направления, ехать стоит до одноименной станции. От нее до остановки «Школа № 4» можно добраться тремя автобусами.

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Парк сказок в поселке Томилино в Люберцах также понравится любителям красивых кадров. Здесь установлены бронзовые статуи персонажей из произведений Александра Пушкина. Добраться до объекта можно на электричках Казанского направления, выйти нужно на платформе Томилино, а также на автобусах. Например, от станции метро «Выхино» следует ехать на автобусе № 50к.

До музея-заповедника «Коломенский кремль» с церквями, сувенирными лавками, кафе и Маринкиной башней, в которой, по легенде, сидела Марина Мнишек с сыном Иваном, можно добраться по 21-му маршруту. Ехать следует до остановки «Автостанция Старая Коломна». Электрички Казанского направления также привезут на станцию Голутвин, откуда на пяти автобусах можно добраться прямо до Кремля.

Усадьба Абрамцево располагается в окрестностях Сергиева Посада. Из Москвы до станции Хотьково едут поезда Ярославского направления. От ж/д пункта ведут два маршрута — № 55 и № 76.

В селе Ярополец в Волоколамске можно посетить усадьбу Гончаровых, полуразрушенный дворец графа Чернышева, а также гидроэлектростанцию. Добраться на объекты удобнее на автобусах № 28 и № 467к. Выйти следует на остановке «Ярополец — Микрорайон».

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