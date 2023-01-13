Подмосковье 13 января 2023, 20:08 Жителям Подмосковья рассказали, куда сдать елку после новогодних праздников

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области опубликовало список пунктов приема новогодних елок. Они откроются 15 декабря и проработают до 15 февраля.

Сбор лесных красавиц после праздников проходит в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь».

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«В этом году некоторые городские округа установят до 20 брендированных пунктов приема елок. Всего с учетом площадок „Мегабак“ на территории региона доступно 213 пунктов приема хвойных деревьев», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Адреса пунктов приема елей можно узнать на сайтах Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, Общественного контроля в сфере ТКО и администраций округов.

Жителям Подмосковья напомнили, что на елке не должно быть лишних предметов, таких как игрушки и мишура. Также хвойные деревья нельзя выбрасывать в баки для отходов на контейнерных площадках.

Акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в регионе пятый год подряд. Собранные елки отправляют на дробилку. Еловые ветки отвозят на животноводческие фермы, где из них готовят корм. Переработанная щепа используется в качестве компоста и для производства почвогрунта, фанеры и биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области.

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