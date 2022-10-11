Жителям Подмосковья рассказали, куда направлять несогласие с новой кадастровой оценкой земли | 360°

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Жителям Подмосковья рассказали, куда направлять несогласие с новой кадастровой оценкой земли

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В Подмосковье продолжается государственная кадастровая оценка земельных участков. Не только тех, на которых строятся жилые дома, но и земель сельскохозяйственного назначения. Это делается для того, чтобы ни в коем случае не допустить на территории региона необоснованного завышения стоимости.

«Сейчас специалисты Министерства имущественных отношений Московской области и ГБУ МО „Центр кадастровой оценки“ анализируют ситуацию и готовят отчет. Минсельхозпродом соответствующая информация доведена до сельскохозяйственных товаропроизводителей», –рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Тем, кто окажется категорически не согласен с подробностями новой кадастровой оценки, нужно будет успеть в срок до 18 октября 2022 года заявить об этом. Все замечания, которые до этой даты поступят от жителей Подмосковья, будут рассматриваться отдельно и войдут в проект отчета.

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Собственникам земли крайне важно знать, как можно узнать кадастровую стоимость своего участка. Это возможно проверить на официальном ресурсе Фонда данных государственной оценки, а также на сайте ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки». Может возникнуть ситуация, что владелец участка выразит свое полное несогласие с новыми правилами оценки. Тогда информацию об этом нужно переслать в данное ГБУ, где она будет в подробностях рассматриваться.

Направить несогласие можно через портал госуслуг, написать на электронную почту ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» (cko_gko2022@mosreg.ru). Замечания также можно направить по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.

Ранее стало известно, что прием заявок по программе «Земля за 1 рубль» стартовал в Подмосковье. Ее внедрили по решению губернатора Андрея Воробьева. Обратиться за такой мерой поддержки можно на областных «Госуслугах».

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