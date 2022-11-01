Жителям Подмосковья рассказали, куда можно отправиться на ноябрьские праздники | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 23:51 Жителям Подмосковья рассказали, куда можно отправиться на ноябрьские праздники

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На ноябрьские праздники, которые будут длиться три дня, можно всей семьей успеть посетить лучшие региональные музеи и полюбоваться красотой подмосковных монастырей и усадеб. Центральная пригородная пассажирская компания предлагает жителям и гостям Подмосковья путешествия, в которые можно отправиться на поездах ЦППК.

Серпухов

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Фирменный экспресс ЦППК до Серпухова уходит с Курского вокзала. Всего за полтора часа он домчит туриста до города. В городе можно посетить историко-художественный музей, где обязательно нужно увидеть работы Саврасова, Айвазовского, Левитана, а также итальянских, голландских, французских, немецких и испанских мастеров.

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После посещения музея можно зайти в уникальную старообрядческую церковь. Она открыта для посещения. Символом Серпухова с 1691 года избран павлин. Его изображениями можно полюбоваться в работах городских мастеров и на стенах с граффити. Живых павлинов в Серпухове тоже можно увидеть — в вольере при Высоцком монастыре. Недалеко от города работает страусиная ферма, где обитают эти уникальные гигантские птицы, также там угостят омлетом из страусиных яиц.

Дмитров

До Дмитрова экспресс ЦППК идет чуть более часа. С Савеловского вокзала столицы можно отправиться за легендарными пряниками, которые готовятся в Дмитрове по старинным рецептам из имбирного теста. В музее «Дмитровский кремль», куда легко добраться от местного вокзала пешком, гостям расскажут историю рецепта лакомства и угостят пряниками.

Недалеко от города действует ферма «Российские альпаки». Здесь энтузиасты выращивают этих животных, адаптируя их к климату Подмосковья. Туристам можно фотографироваться с альпаками, кормить их и гладить.

Звенигород

Всего час в пути займет путешествие на экспрессе ЦППК с Белорусского вокзала Москвы в Звенигород. В городе можно осмотреть коллекции местного музея, который расположен на территории Саввино-Сторожевского монастыря, в его Царицыных палатах XVII века. На территории монастыря расположена Провиантская башня, где после посещения экспозиций и прогулки по монастырю можно перекусить.

Звенигородские кафе удивят туриста разнообразием кухни. В городе, например, есть музей, посвященный русскому десерту. Он хранит секреты и традиции приготовления исконно русских сладостей — таких как сухое варенье или баранки.

Фирменные экспрессы ЦППК курсируют по маршрутам, которые соединяют Москву с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром и Александровом. Кроме того, поезда выполняют рейсы в Дубну и Орехово-Зуево. В большинстве составов есть доступ к Wi-Fi, пассажирам предлагают еду и напитки. В пути можно слушать аудиогид.

Больше информации об интересных местах для поездок можно найти на туристическом портале ЦППК https://поехали-посмотрим.рф.