Подмосковье 03 апреля 2023, 12:33 Жителям Подмосковья рассказали, куда лучше вешать скворечники весной Фото Анны Евсеевой

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Жителям Московской области рассказали, куда лучше вешать скворечники весной. Об этом сообщили региональном министерстве экологии и природопользования.

Орнитологи утверждают, что пернатые возвращаются в наши края в период с конца марта до начала апреля. Первыми прилетают самцы. Птицы подыскивают подходящие места для создания гнезда, а после обустройства ждут самок. Для их привлечения внимания они вешают на видное место букетики из первоцветов и трав.

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Жители нашей страны обычно вешают скворечники. Некоторые пернатые помнят свои дома и возвращаются в них. Орнитологи предупреждают, что скворечники следует вешать с умом.

«Ученые советуют создавать дома для пернатых вдали от огородов и дачных участков, а все потому, что рацион этих птиц в разное время года различен, и если весной они являются помощниками для дачников, уничтожающими вредоносных насекомых, то с наступлением лета и появлением на деревьях и кустарниках первых ягод и плодов, быстро становятся для человека головной болью», — пояснили в министерстве.

Летом скворцы не клюют малину, шелковицу, виноград, смородину, землянику и клубнику, а также любят спелую вишню и не отказываются от яблок и груш.

Орнитологи советуют вешать скворечники в стороне от теплиц и огородов, например, во дворах и лесопарках.

«Если же на участке уже имеется скворечник и вам не хочется его перевешивать, то можно попробовать ужиться с пернатыми, при этом сохранив огород в целости и сохранности, для этого просто необходимо сделать отпугивающие приспособления», — пояснили орнитологи.

Для таких целей подойдет все, что блестит и гремит: крышки от банок, компакт-диски, небольшие куски хромированного железа, которые можно скрепить между собой и повесить на веревку. Птицы будут сторониться хитроумных приспособлений.

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