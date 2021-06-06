Жителям Подмосковья рассказали, когда начнется купальный сезон

В Москве и Подмосковье купальный сезон начнется во второй половине следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры, начиная с понедельника, уже будут двухзначные — 10-13 градусов тепла. При такой ситуации, когда дневные температуры близки к +25 градусам, ночные составляют выше +10 градусов, начинается заметное прогревание водной поверхности», — передал ТАСС его слова.

Он отметил, что при такой температуре можно ожидать, что во второй половине недели вода в Москве-реке прогреется и купальный сезон уже начнется. Сейчас температура воды составляет примерно +16 градусов. К выходным вода прогреется до +20…+22 градусов. Этих показателей будет достаточно для открытия купального сезона.

В Подмосковье для отдыхающих уже начали открываться пляжи и зоны отдыха. Перед открытием дно водоемов чистили от опасных предметов и ила, а на самих пляжах появятся кабинки для переодевания, туалеты и душевые. Например, искупаться можно на пляже в Пирогове и на Лыткаринском пляже.