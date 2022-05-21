Жителям Подмосковья рассказали, когда и на сколько отключат горячую воду

Отключение горячей воды в Московской области начнется с 1 июня. О том, на какой период отключат воду, министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал в интервью «360».

Горячую воду в Подмосковье начнут отключать с 1 июня, в разных муниципалитетах — на разный период. Самарин объяснил, что все котельные в разном состоянии, а от этого зависит, сколько потребуется времени.

«В приготовлении горячей воды на территории области задействовано более 2000 котельных. Они все в разном техническом состоянии. Для приведения в рабочее состояние под новый отопительный сезон новой котельной требуется больше времени, старой — соответственно, объем работ просто больше», — рассказал министр.

В России горячую воду принято отключать на 14 дней. Но в Подмосковье этот срок обычно меньше. А в некоторых округах в этом году и вовсе не будут отключать.

«Допустим, в 39 муниципалитетах у нас 351 котельная будет отключена всего на 10 дней. Есть муниципалитеты, их всего 15 пока, где у нас совсем новые котельные, их 76 штук. Там отключаться вообще не будет», — сказал Самарин.

Если после отключения горячей воды ее подачу не возобновят в установленные сроки, жители Подмосковья могут обратиться в диспетчерскую службу муниципалитета либо написать напрямую в администрацию округа. А узнать информацию о всех сроках отключений можно на интерактивной карте, сообщил глава Минэнерго Подмосковья.

«У нас работает электронная карта, где мы показываем и размещаем все сроки отключений. Можно на этой карте сделать обращение, оформить подписку, и вас будут информировать удобным вам способом. Либо через Telegram-бот, либо информация придет вам на почту. Вас за 30 дней проинформируют об отключении, потом за семь дней и потом за один день», — рассказал Самарин.