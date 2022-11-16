Подмосковье 16 ноября 2022, 19:49 Жителям Подмосковья рассказали, какие молочные продукты полезны

Читать 360tv в

Производители молочной продукции, которая содержит растительные жиры, с 2018 года должны указывать соответствующую информацию на упаковке. Шрифт сообщения должен быть четким и крупным, чтобы потребитель мог сделать выбор.

Названия молокосодержащих продуктов должны сообщать покупателю, что товар содержит заменитель молочного жира.

Реклама

Технический регламент содержит четкую формулировку: «В наименование должны быть включены слова „молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, а также информация о технологии их производства“.

Реклама

Продукт, который раньше носил название «сыр», теперь может называться так: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

Это сделано для того, чтобы потребители могли без проблем определить, что перед ними — традиционный молочный товар или похожий на него продукт с растительными жирами.

Важно помнить, какой должна быть упаковка товара. Название молокосодержащего продукта с ЗМЖ должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Исключениями являются сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь и мороженое с заменителем молочного жира.

На упаковке должна содержаться информация о технологии производства молокосодержащего продукта.Размер шрифта с названием молокосодержащего продукта с ЗМЖ должен быть не менее 2,5 миллиметра. Наименование молокосодержащего продукта с ЗМЖ должно упоминать общетехнический термин, характеризующий консистенцию или структуру продукта (крем, паста, соус). Правильное наименование подобного продукта выглядит так: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

На упаковке производитель указывает информацию о наличии в продукте с ЗМЖ растительных масел. Эта информация обозначена контрастным цветом на информационном поле. Здесь же написана следующая фраза: «Содержит растительные масла». Размер шрифта должен составлять не менее трех миллиметров.

Покупатель должен знать, что замена молочных жиров растительными — это удешевление продукции. Заменяя один ингредиент другим, производитель экономит на сырье. Тем не менее, наличие растительных масел-заменителей молочного жира не всегда опасно. Продукты с заменителем молочного жира безопасны, если это не частично гидрогенизированные масла. Такой тип масел содержит большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Гидрогенизированные масла в основном используют при производстве маргарина для промышленности и выпечки на его основе, а также в изделиях для фритюра и продуктов с большим сроком годности.

Специалисты отмечают, что между молоком и продуктом, похожим на него, произведенным с добавлением растительных масел, с точки зрения безопасности разницы нет. Тем не менее важно понимать, что промышленное производство молочной продукции с заменителями молочного жира выгоднее производителю. Поэтому цена на такую продукцию должна быть ниже.