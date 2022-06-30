Жителям Подмосковья рассказали, какие лекарства взять в отпуск

Дорожная аптечка — незаменимый помощник во время отпуска. Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видного Тимур Асанов рассказал, какие лекарства взять с собой, отправляясь в длинную поездку.

То, какие медикаменты положить в чемодан, зависит от направления путешествия, объясняет врач. На самочувствие может повлиять смена климата и часового пояса, длительное пребывание на солнце, особенности местной кухни. Главное при выборе лекарств — не забывать о противопоказаниях, а лучше — проконсультироваться с врачом.

«Перечень лекарств, которые нужно взять с собой в дорогу, начну со средств от морской болезни. Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты, головокружением, а иногда и потерей сознания. Поэтому запаситесь необходимыми препаратами», — сказал Асанов.

Когда отправляетесь на юг, нужно обязательно взять с собой средства от солнечных ожогов, который успокоят обгоревшую кожу и ускорят заживление. Важно не забыть жаропонижающие, а также препараты от заболеваний ушей, горла и носа, аллергии, травм и отравления. При хронических заболеваниях не стоит забывать индивидуальные лекарства.

При сборе аптечки важно проверить сроки годности всех медикаментов.