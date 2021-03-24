Жителям Подмосковья рассказали, какие фрукты лучше есть в марте

Фрукты и овощи входят в основу здорового питания. Они являются источником необходимых организму витаминов и макроэлементов. Роспотребнадзор рассказал жителям Подмосковья, какие фрукты лучше выбрать ранней весной.

Яблоки

Яблоки содержат клетчатку и пектины. Эти вещества помогают держать в тонусе пищеварительную систему, они очищают кишечники и нормализуют перистальтику. Одно яблоко в день поспособствует значительному улучшению самочувствия.

В них содержится много железа. Оно нужно организму, чтобы вырабатывать гемоглобин. Людям, подверженным анемии, рекомендуют есть яблоки для восполнения недостатка этого элемента и улучшения состояния крови. Благодаря железу, содержащемуся в яблоках, фрукт хорошо усваивается.

Бананы

Бананы помогут бороться со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением. В них содержится группа витаминов В, витамины С и РР. Эти витамины дарят организму энергию.

Бета-каротин, кальций, калий, железо, фтор, фосфор в бананах снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и сердечной системы.

Гранаты

Гранаты — это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Исследования показали, что гранат оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, гипотензивное действие. Фрукты положительно влияют на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную системы. Также гранаты являются природными антиоксидантами, а значит, благотворно влияют на состояние кожи и полости рта.

Гранат содержит большое количество витаминов C, Р, B6 и В12. Они укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Высока концентрация кислот, клетчатки, дубильных веществ. При регулярном употреблении гранат может служить профилактикой отравлений.

Ананасы

Ананасы полезны тем, кто хочет сбросить вес. Фрукт содержит бромелаин. Это вещество выводит кишечных паразитов, а также успешно расщепляет белки и углеводы. Ананас усиливает процесс пищеварения. Поэтому его успешно применяют даже при самых жестких диетах.

Комплекс активных веществ фрукта позволяет снизить вязкость крови, укрепляет сосудистые стенки, облегчает симптомы при заболеваниях поджелудочной железы. Сбалансированный витаминно-минеральный состав ананаса благотворно влияет на детский организм. При этом, в чистом виде его не советуют давать до наступления семи лет.

Авокадо

Авокадо насыщенно белками и клетчаткой, витаминами С, В и D и Е. Помимо этого, фрукт — источник фолиевой кислоты. Благодаря жирным кислотам в составе он улучшает память и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А содержащийся в нем калий нормализует работу сердца.

Также диетологи отмечают, что авокадо способен снижать артериальное давление, нормализовать кровообращение и кроветворение. Также фрукт повышает работоспособность и иммунитет, помогает пищеварению.

Плод содержит много пищевых волокон, которые не перевариваются организмом, а действуют, как губка: собирают в кишечнике токсины и другие вредные вещества, а после выводят естественным путем из организма.