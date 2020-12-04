Жителям Подмосковья рассказали, какие елки можно возить бесплатно в общественном транспорте

«Перевозка регулируется общими правилами, в основе которых — статья 22 ФЗ № 259 „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“. В автобусах пассажиры могут бесплатно провезти деревья, длина, ширина и высота которых в сумме не превышает 120 сантиметров», — объяснили в ведомстве.

За перевозку более крупных елок нужно будет заплатить дополнительно. Важно, чтобы сумма их параметров не превышала 180 сантиметров.

В частности, в автобусах «Мострансавто» стоимость провоза деревьев будет составлять 35 рублей, а в пригородном транспорте зависит от расстояния: при поездках протяженностью до 25 километров провоз стоит 35 рублей, 25–50 километров — 70 рублей, 50 и более — 105 рублей.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Что касается электропоездов, то в них можно бесплатно провезти одно дерево не выше 180 сантиметров в трех измерениях и весом не более 50 килограммов. Если размеры превышают, то нужно приобрести специальный билет. Здесь стоимость тоже зависит от расстояния: до 100 километров — 120 рублей, более 100 — 240 рублей. На МЦД-1 и МЦД-2 провоз елки больше 180 сантиметров будет стоить 60 рублей в пределах границ диаметров.

В ведомстве напомнили, что перед тем, как зайти в транспорт, дерево надо плотно упаковать и обернуть, а в салоне надежно зафиксировать, чтобы не запачкать опавшими иголками и смолой. Кроме того, если елка будет мешать пассажирам заходить или выходить, водитель автобуса имеет право отказать в провозе.

В этом году в Подмосковье развернут около 400 точек по продаже новогодних деревьев. Часть точек в регионе открывается с сегодняшнего дня, но большинство начнет работать ближе к середине месяца.