Свыше 230 маршрутов автобусов и трамваев приведут к популярным пляжам Подмосковья

В наступающие выходные и на протяжении всей следующей недели в Подмосковье сохранится жаркая погода. Температура в некоторые дни будет подниматься выше тридцати градусов. Многие люди поедут отдыхать к водоемам — в Подмосковье организовано больше двухсот прибрежных зон. Добраться на них можно на сотнях автобусов и трамваев.

О самых популярных маршрутах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Там отметили, что все маршруты по традиции проложены в самых социально значимых районах. Сюда входят и места возле водоемов, общественные пляжи.

«Добраться до более чем 200 зон отдыха можно на 236 пляжных маршрутах общественного транспорта. В транспортной работе задействовано более 700 автобусов. На всех маршрутах обеспечен прием безналичной оплаты проезда — банковскими и транспортными картами, а также действуют меры социальной поддержки для льготных категорий граждан Подмосковья и Москвы», — рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Самый близкий к МКАД пляж, где есть разрешенное место для купания, находится в Одинцове. Он называется «Дипломат», доехать до него можно на двух маршрутах «Мострансавто» — №№ 452 и 1054.

В Электростали есть три больших пляжа, которые уже давно облюбовали местные жители и гости городского округа. Это «Юбилейный», «Южный» и «Западный». Доехать до них можно на автобусах, которые ходят по 23 маршрутам. Остановка возле «Юбилейного» пляжа называется «Юбилейный водоем». На «Западный» пляж можно дойти от остановки «Стадион „Авангард“», а до «Южного» — от остановки «Магазин „Турист“».

Самое большое количество пляжных маршрутов пролегает в Коломне. Там проходит примерно 45 автобусных маршрутов и шесть трамвайных. Например, до пляжа «Щурово» можно доехать по 12 маршрутам, выйдя на остановке общественного транспорта «Церковь Пресвятой Троицы». Еще восемь маршрутов ведут к пляжу «Бочманово», здесь нужно доехать до остановки «Приокская». К данному пляжу можно также добраться на водном транспорте — от причала Бочманово ходит катер по выходным: в субботу — 7:00, в воскресенье — 16:30, в праздничные дни — в 12:00 и 16:30.