Жителям Подмосковья рассказали, как защитить от краж частные дома

Владельцы подмосковных загородных домов редко приезжают на свои участки осенью и зимой. В это время активизируются домушники, которым становится легче пробраться в здание незамеченными. Чтобы обезопасить свое имущество, сотрудники Росгвардии советуют устанавливать сигнализацию.

«Охрана с помощью технических средств сигнализации, по-прежнему, является наиболее эффективной защитой имущества граждан», — пояснил заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Перед установкой сигнализации необходимо написать заявление в территориальный отдел вневедомственной охраны. Специалисты осмотрят дом, чтобы установить, можно ли поставить его под охрану. Они оценят удаленность участка, состояние подъездных путей и другие факторы. Все эти нюансы могут повлиять на быстроту реагирования по сигналу «тревога».

«Сегодня на территории Подмосковья функционирует единая сеть более 70 пунктов централизованной охраны, что позволяет обеспечить безопасность более 70 тысяч объектов различных форм собственности и свыше 50 тысяч квартир и частных домовладений, а также более двух тысяч гаражей, подъездов и иных индивидуальных строений», — рассказал руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Каждый день более тысячи сотрудников в 400 группах задержания патрулируют улицы в регионе. Они должны быстро реагировать на сигналы срабатывания сигнализации. В пресс-службе ГУРБ Подмосковья напомнили, что жители могут найти всю информацию об отделах вневедомственной охраны в приложении «Служба спасения Московской области 112».