Жителям Подмосковья рассказали, как зарегистрировать могилу родственника

В конце мая в подмосковном Клину произошел скандал. Женщина приехала на могилу деда, чтобы его навестить, но захоронения уже не было — там оказался совсем другой человек. На этом фоне жителям Подмосковья рассказали, как можно защитить место своего будущего захоронения и что для этого нужно сделать.

Участок земли можно закрепить за собой через МФЦ. Жительница Красногорска Татьяна — одна из тех, кто решил воспользоваться этой услугой. На кладбище уже лежат члены ее семьи, и ей бы хотелось в будущем быть захороненной рядом с ними.

«Документы мы не оформляли, а сейчас решили оформить. Не было такой необходимости, срок небольшой еще на тот момент был, а сейчас по истечении лет решили, что нам все-таки нужно оформить этот участок. Чтобы это было наше место, чтобы мы могли хоронить родственников. Все-таки у всех есть бабушки, дедушки. Чтобы это место было семейное», — рассказала Татьяна Харитонова.

Как рассказывают специалисты, могилы пропадают потому, что происходит самый обычный захват земли. Схема элементарная: достаточно воткнуть свой крест в заброшенное место захоронения и сказать, что тут был ваш родственник

«Это происходит ввиду того, что люди не ухаживали своевременно за могилами, просто какие-то данные затерлись географические, например, есть памятник или крест и там никаких данных не осталось», — поделился заместитель директора МКУ «Красногорской похоронной службы» Павел Неретин.

Но сейчас с этим борются. В регионе идет большая инвентаризация захоронений, создаются электронные карты, а также базы данных владельцев. Все это делается для того, чтобы подобные скандалы больше не происходили. В целом по Подмосковью 70% могил внесли в специальный реестр.

Сама процедура получения проста, проходит быстро. Можно даже из дома не выходить — или выходить недалеко, только до ближайшего МФЦ. Также заявку можно подать на портале госуслуг. Уже на следующий день выдается удостоверение о захоронении. Там указано, кто именно владеет участком, кто захоронен, каким образом могила огорожена, какой там установлен памятник. Точно такая же копия хранится в системе, данные будут доступны и через 30 лет.